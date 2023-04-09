حاكم تكساس يسعى للعفو عن مجند أمريكى أدين بقتل متظاهر فى 2020

كتبت ريم عبد الحميد

يسعى حاكم ولاية تكساس الأمريكية إلى إصدار عفو عن مجند بالجيش الأمريكي تمت إدانته بالقتل فى إطلاق نار عام 2020 على محتج مسلح خلال الاحتجاجات الواسعة ضد عنف الشرطة وغياب العدالة العرقية.

وقال حاكم تكساس جريج أبوت على تويتر إنه لأن دستور الولاية يقيده بالعفو فقط بناء على توصية من مجلس العفو بالولاية، فإن يطلب من المجلس أن يوصى بعفو، والإسراع فى طلبه لإصدار أمر بالعفو عن الرقيب دانيال بيرى.

وأضاف أبوت إنه يتطلع إلى موافقة على توصية مجلس العفو بمجرد أن تصل إلى مكتبه.

وتمت إدانة بيرى يوم الجمعة من قبل هيئة محلفين فى محكمة محلية لإطلاقه النار القاتل على جاريت فوستر، الذى كان يبلغ من العمر 28 عاما، وذلك أثناء احتجاجات فى مدينة أوستن. ويواجه السجن مدى الحياة عندما يصدر الحكم ضده.

وقال أبوت إن تكساس لديها واحدا من أقوى قوانين الدفاع عن النفس التي لا يمكن إلغائها من قبل هيئة محلفين او مدعى مقاطعة تقدمى.

وكان محاميو بيرى قد جادلوا بأن إطلاق النيران كان دفاعا عن النفس، حيث اقترب فوستر من سيارة بيرى يحمل بندقية. بينما قال المدعون إن بيرى كان بإمكانه ان يقود بعيدا قبل أن يطلق النيران. وشهد شهود بأن فوستر لم يصوب أبدا بندقيته فى وجه بيرى.

وكان بيرى، الذى صدر الاتهام بحقه فى 2021، متمركزا فى فوت هود على بعد 112 كيلومتر شمال أوستن فى يوليو 2020 حيث كان يعمل فى شركة لنقل الركاب، ودخل أحد الشوارع بين حشد كبير من المتظاهرين فى وسط مدينة أوستن. وفى مقطع فيديو تم بثه مباشرة على الفيس بوك حينئذ، أطلقت السيارة أبواقها قبل سماع أصوات عدة طلقات نارية، وبعدها بدأ المتظاهرون يصرخون.