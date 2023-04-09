"تعليم الفيوم" يحصد المركز الثالث والسابع على الجمهورية في "الرائد المثالى"

فازت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية للمرحلة الابتدائية، في مسابقة الرائد المثالي، والتي حققها إسماعيل محمود عبد العظيم، بمدرسة سنرو القديمة، بينما فازت بالمركز السابع على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية، وحصل عليها خالد حسين عيد، بمدرسة الدكتور لطفي سليمان.

كما فازت المديرية، بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية للمرحلة الابتدائية، في مسابقة الأخصائي الاجتماعي المثالي، وحصلت عليها، هبة سيد عبد الفتاح، بمدرسة الغريب للتعليم الأساسي..

وتقدمت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة للمعلمين والأخصائيين الفائزين في المسابقة، وقدمت الشكر للتوجيه عام التربية الاجتماعية، والشؤون التنفيذية بالمديرية، للجهد المبذول والمتميز في العمل، وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقة.