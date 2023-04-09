تعليق الدراسة الحضورية فى عدة مناطق بالسعودية الأحد بسبب الطقس السيئ

كتب محمد جمال

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية فى جميع المدارس للطلبة ومنسوبى ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية بمدارس مكة، والجموم، وبحرة، والكامل، على أن تكون الدراسة عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبى ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

أيضا أعلنت الإدارة العامة للتعليم بجدة تعليق الدراسة اليوم الأحد لجميع الطلبة ومنسوبى المدارس ومكاتب التعليم فى جدة ورابغ وخليص، وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطنى للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة حمود الصقيران أنه تم تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستى، مشيراً إلى أن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع .