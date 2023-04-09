تدخل جراحى معقد ينقذ حياة طفلة بعد تعرضها لحادث سير فى قنا

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، عن نجاح فريق طبى من قسم جراحة القلب والصدر وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية، من المساهمة في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، بعد إجراء جراحة معقدة لها بشكل عاجل أثر تعرضها لحادث سير، أدى إلى قطع كامل في القصبة الهوائية الرئيسية اليسرى ونزيف واسترواح هوائي بالناحية اليسرى للصدر، وذلك فى إطار الخدمات الطبية العاجلة التى تقدمها مستشفيات قنا الجامعيه تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمود خيرى، المشرف على قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا، أن فور استقبال الطفلة المصابة والمحوله من مستشفى، والتى ظلت 5 أيام بحثا عن مستشفى لاستقبالها وإجراء مثل هذه الجراحة لها، وتم عمل منظار للقصبة الهوائية لتحديد مكان القطع وقام الفريق الطبى بإجراء جراحة متقدمة لإعادة توصيل القصبة الهوائية اليسرى، كما تم إعادة بناء الجزء الخلفي بالقصبة الهوائية باستخدام رقعة من غشاء التامور، كم تم وضع الطفلة على مجازاة القلب المفتوح اثناء عملية الاصلاح.

ضم الفريق الطبي الدكتور أحمد فرغل أحمد ،الدكتور يوسف شيبه الحمد ،الدكتور محمد عثمان عمر المدرسين بقسم جراحة القلب والصدر بطب قنا ، الطبيبة ساندي عادل ماهر ،الطبيب محمد عبد المعطي والطبيب أحمد هشام الأطباء المقيميين بالقسم.

كما شارك أيضا من قسم التخدير والعناية المركزة تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس القسم، كلا من الدكتور محمد الزوق، مدرس التخدير والعناية المركزة، الطبيبة غادة عادل والطبيب بولا نبيل متى الأطباء المقيمين.