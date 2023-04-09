اليوم السابع
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تحرير 1893 محضرا لمخابز ومحال تتلاعب فى الأسعار وغير ملتزمة بالمواصفات بالجيزة

الأحد، 09 أبريل 2023 01:09 م
تحرير 1893 محضرا لمخابز ومحال تتلاعب فى الأسعار وغير ملتزمة بالمواصفات بالجيزة تحرير 1893 محضرا تموينيا لمخابز ومحال غير ملتزمة بالمواصفات بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط حالات التلاعب والتداول للسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى أو الغير مطابقة للمواصفات حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

وتابع محافظ الجيزة نتائج حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالاشتراك مع مباحث التموين والتي تمكنت من ضبط 1892 مخالفة تموينية بإجمالى مضبوطات بلغت 140 طن.

شملت المخالفات ضبط 1644 مخالفة تموينية في مجال المخابز تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وحالات تلاعب  بالوزن، بالإضافة إلى 237 مخالفة بالأسواق والتى تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر المحدد للسلع ومزاولة نشاط بدون ترخيص وبيع سلع مجهولة المصدر، و11 مخالفة بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

كما تضمنت المضبوطات 4.7 طن دقيق مدعم و 1.15 طن سكر حر و 2.16 طن بن أخضر و 1.5 طن تين مجفف و 118 طن مواد تصنيع عبارة عن ( سبرتو- بلاستيك- صودا كاوية- ملحقات بلاتين- جلود- غراء- ألومنيوم)، إلى جانب 131 ألف لتر سولار و 1860 زجاجة زيت و 523 بطاقة تموينية.

تحرير 1893 محضرا تموينيا لمخابز غير ملتزمة بالمواصفات
تحرير 1893 محضرا تموينيا لمخابز غير ملتزمة بالمواصفات

 

تحرير 1893 محضرا تموينيا لمخابز ومحال تتلاعب فى الأسعار وغير ملتزمة بالمواصفات
تحرير 1893 محضرا تموينيا لمخابز ومحال تتلاعب فى الأسعار وغير ملتزمة بالمواصفات

 

تحرير 1893 محضرا تموينيا لمخابز ومحال غير ملتزمة بالمواصفات
تحرير 1893 محضرا تموينيا لمخابز ومحال غير ملتزمة بالمواصفات

 

مخابز مخالفة للمواصفات في الجيزة
مخابز مخالفة للمواصفات في الجيزة

 

مخالفات المخابز في الجيزة
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