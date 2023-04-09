تأخر فى سداد 8 آلاف جنيه.. عامل ينهى حياة صديقه فى كرداسة

كتب ـ سليم على

أنهى عامل من "الصم والبكم" حياة صديقه مستخدما آلة حادة "حجر" بأن انهال بها على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب امتناع المجنى عليه من "الصم والبكم" سداد مبلغ 8 آلاف جنيه استلفها من المتهم ورفض سداده.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "أ . م" 20 سنة، عامل، قتل المجنى عليه "ع . ج" مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلاف مالى سابق بينهما، بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه عقب مماطلة المجنى عليه في سداد الدين المستحق عليه والبالغ 8 آلاف جنيه لدى المتهم، فاصطحبه إلى مكان خالٍ من المارة وما أن ظفر به حتى التقط "حجرا" وضربه على رأسه فأحدث إصابته التي أودت إلى وفاته قاصد من ذلك قتله.

وتنظر محكمة جنايات كرداسة أولى جلسات محاكمة المتهم 10 مايو المقبل، لاتهامه بقتل صديقه مع سبق الإصرار بسبب خلافات مالية بينهما.