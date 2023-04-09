وذكرت الوزارة- فى تحديثها الاستخباراتى اليومى بشأن الوضع في أوكرانيا، عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعى، اليوم /الأحد/- أنه في الواقع، لا يزال جزء كبير من المدن المحتلة منطقة قتال نشطة معرضة لهجمات الطرفين، مع وصول محدود للغاية للخدمات الأساسية للعديد من المواطنين.



وأفادت بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ترأس، /الأربعاء/ الماضى، جلسة كاملة لمجلس الأمن الروسى، وهى الأولى من نوعها منذ أكتوبر 2022.



وأضافت أن كولوكولتسيف هو من قدم التقرير الرئيسى وناقش الإعمار وإنفاذ القانون والنظام العام فى المناطق التى تم ضمها بشكل غير قانونى فى أوكرانيا.



واختتمت التقرير بأنه من المحتمل أن يكون اختيار كولوكولتسيف كمتحدث رئيسى محاولة من الكرملين لتصوير الوضع فى تلك المناطق على أنه تطبيع.