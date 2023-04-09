"انتقمت لكرامتى".. اعترافات المتهم بالشروع فى قتل طليقته بـ6 أكتوبر

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

خلافات متكررة لا تنتهي بين زوجين، فشلت في احتوائها جميع المساعي، فلم يشفع لهما عِشرة العمر وقصة الحب التي جمعتهما، لينتهي الأمر بالطلاق بين الاثنين في مشهد صادم.

وظنت السيدة أن الأمر انتهى بالطلاق، لكن طليقها لم يُنه الأمر، فقد ألح عليها في العودة له، لكنها رفضت وتمسكت بالانفصال، فهددها فلم تبال بتهديده، فرصد خطواتها وهي تتوجه نحو أحد مواقف السيارات بأكتوبر، وطلب منها العودة إليه وعدم السفر فرفضت، فأسكن سكينا بجسدها، شارعا في قتلها، ثم هرب فلاحقته الشرطة وضبطته، معترفا بارتكابه الجريمة انتقاما لكرامته.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر مديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات، بوصول إحدى السيدات، مصابة بجرح نافذ.

بالانتقال والفحص، قررت المصابة بأنها أثناء تواجدها بأحد المواقف بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينها وبين طليقها، مقيم بدائرة القسم لرغبته في ردها لعصمته ورفضها لذلك، فقام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب، مُستخدماً سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، مُحدثاً إصابتها المشار إليها وفر هارباً، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.