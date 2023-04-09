المعهد الفرنسى بالإسكندرية يستضيف ورشة عمل فى مجال البيئة

الإسكندرية أسماء على بدر

استضاف المعهد الفرنسى بالإسكندرية ، ورش عمل Greenish، بهدف تعزيز قدرات المجتمعات المحلية في مجال التغير المناخي والتكيف، والتخفيف من آثار التغير المناخى، وتخللت الفعالية ندوة بعنوان "وظائف في مجال البيئة"، جمعت خبراء يعملون في القطاع.

وشارك المتحدثون، بما في ذلك الدكتور سامح أيوب، رئيس منطقة الإسكندرية في الهيئة المصرية للبيئة، وياسمين حسين، مدير قسم الأبحاث في HCSR الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية ومصطفى الخواجة، مؤسس Mersat، تجاربهم وآراؤهم حول الفرص والتحديات في مجال البيئة. كما ناقشوا أهمية مشاركة الشباب في مكافحة التغير المناخي.

كانت هذه الندوة والورش المختلفة التي تم تنظيمها فرصة للتفكير والتبادل البناء للمشاركين وأبرزت مسارات المستقبل في مجال البيئة في مصر بشكل خاص.

يذكر أن نظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية حفل موسيقى بعنوان " ليالى رمضان" يحيه العازف مايكل انسى ويتضمن برنامج الحفل موسيقي مسلسلات من أعمال عمار الشريعي، ميشيل المصرى و حسن ابو السعود إلى جانب أعمال غنائية من التراث العربي و مقطوعات من تأليف مايكل أنسي يشاركه المسرح: فادي جرجس: بيانو ، راجى كمال: قانون محمد أبو عوف: تشيللو ، شريف رامز: باص جيتار فادى عزت: ايقاع، حسن محمد: إيقاع.