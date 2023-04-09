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المطران الشرفى لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك يترأس قداس أحد الشعانين بالقوصية

الأحد، 09 أبريل 2023 04:16 م
المطران الشرفى لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك يترأس قداس أحد الشعانين بالقوصية الأنبا كيرلس
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس صباح اليوم، الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشيّة أسيوط للأقباط الكاثوليك، قداس أحد الشعانين، وذلك بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية، وجاء ذلك بمشاركة الآباء الكهنة، رعاة الكاتدرائية، القمص كيرلس عازر، وكيل المطرانية، والقمص أنطون رزق الله، والأب يوحنا ماهر.

 

وخلال العظة، شكر الأنبا كيرلس وليم المسيح على حضوره بين أبناء رعية قلب يسوع الأقدس، كما شكر دعوة نيافة الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا، والمدبر البطريركى لإيبارشية قسقام له، لترأس الصلوات خلال الأسبوع المقدس.

 

وهنأ الأنبا كيرلس وليم أبناء الإيبارشية بتعيين الأب توماس وليم، ابن الرعية مطرانًا للإيبارشية الوليدة باسم الأنبا مرقس، متمنيًا لإيبارشية القوصية النمو فى الإيمان بقوة الرب يسوع، مؤسس الكنيسة وراعيها.

وتأمل صاحب النيافة في موكب دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم، لكى يباركها داعيًا المصلين إلى عيش فرحة استقبال المسيح فى القلوب، منوهًا إلى دخول يسوع إلى المدينة المقدسة، وديعًا ومتواضع القلب.

 

وفى نهاية العظة، أوصى الأب المطران المصلين بضرورة أن يعيشوا الأحداث الخلاصية خلال أسبوع الآلام، حتى تكون الصلوات الطقسية، فرصة حقيقية للتوبة والنمو في معرفة الرب ومحبته.

 

واختتم نيافته العظة قائلًا: أيها الأبناء المباركون دعونا نعيش الخلاص بكل كياننا داخل الكنيسة وخارجها في أعمالنا وعلاقاتنا، حتى نكون بركة لكل من نتعامل معه ونلتقيه، حاملين دائمًا شعلة الفرح والرجاء.

 

وتضمن الاحتفال أيضًا مباركة أغصان السعف، والزيتون. وعقب الذبيحة الإلهية، أقيمت صلاة الجناز العام، وصلاة البصخة المقدسة.

الأنبا كيرلس يترأس القداس
الأنبا كيرلس يترأس القداس

 

الأنبا كيرلس
الأنبا كيرلس

 

الشمامسة
الشمامسة

 


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