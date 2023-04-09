المؤبد لمتهمين سرقا تروسيكل ودراجة وهاتفا بالإكراه في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد في واقعة سرقة بالإكراه.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 20 من شهر 7 عام 2022 بدائرة قسم الزهور والمتهم فيها "ال . ب. ص"، و "م. م. أ" ، حيث سرقا المنقولات وهي عبارة عن دراجة الية وتروسيكل وهاتف محمول والمملوكين للمجني عليهما ماجد السيد السيد كعكوره، ومحمد ماجد السيد السيد كعكوره، وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهما بأن أشهرا في وجههما سلاحين ابيضين مطواة مهددين بها اياهما مما بث الرعب في نفسهما وشل مقاومتهما، وتمكننا بتلك الوسيله القصرية من الاستيلاء على المنقولات خاصتهما كرها عنهما، واحرزا بغير ترخيص سلاحين ابيضين مطواة.

وشهد ماجد السيد المجني عليه والذي يبلغ من العمر 50 عاما عامل زراعي مقيم بمركز المطريه شارع البر الثاني بمحافظة الدقهلية بأنه حال قيادته الدراجة الآلية التروسيكل رفقه المجني عليه الثاني، ومباشرتهما عملهما استوقفهما المتهمين طالبين منهما شراء بعض أدوات الخردة والمملوكة لهما وبوصولهما رفقه الآخرين لمكان تواجد المنقولات فوجئا بقيام المتهمين باشهار سلاحين ابيضين مطواة قرن غزال متمكنين بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومتهما، والاستيلاء على الدراجة الآلية والتروسيكل والهاتف المحمول، وشهد المجني عليه الثاني بما جاء في شهادة المجني عليه الأول.

وأسفرت التحريات السرية، عن صحه ارتكاب المتهمين الواقعة على نحو الورد بشهادة المجني عليهما، وعزي قصدهما من ارتكاب الواقعة الإستيلاء على المنقولات المملوكة للمجني عليهما كرها عنهما.

حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد عما أسند اليهما والزمتهما المصاريف الجنائية.