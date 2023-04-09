وأحصى التقرير، الذي نشرته وسائل إعلام محلية اليوم، 170 هجوما شنته المليشيات خلال الربع الأول من العام الجاري كان النصيب الأكبر منها لمليشيات "تعاونية من أجل الكونغو" المعروف اختصارا بـ"كوديكو".



وأوضح أن 333 مدنيا قتلوا خلال الفترة سالفة الذكر كما اختطف 125 آخرون واتخذوا كرهائن إلى جانب اعتبار العشرات في عداد المفقودين فضلا عن إحراق 700 منزل بسبب أعمال عنف المليشيات ما أسفر عن تشريد الآلاف من السكان وتعرضهم لعمليات سلب ونهب.



وأشار إلى أن 72 متمردا قتلوا وأصيب 60 آخرون خلال المعارك بين المليشيات وجيش الكونغو الديمقراطية.



وعلى جانب قوات الجيش الكونغولي، قتل 42 عسكريا بينهم عقيدان، فضلا عن سرقة مليشيات "كوديكو" لأسلحتهم.

ولفت التقرير إلى أن أعمال العنف هذه من جانب المليشيات المسلحة شهد تصاعدا بعد توقيع اتفاقية وقف أعمال العنف من قبل الجماعات المسلحة في إقليم إيتوري واتفاق نيروبي للسلام.



جدير بالذكر أن العديد من الأصوات داخل الكونغو الديمقراطية طالبت جيش بلادهم بتعقب هذه المليشيات الرافضة لعملية السلام وبسط سلطة الدولة.