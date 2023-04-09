اليوم السابع
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القوى العاملة بالقليوبية توفر 32 فرصة عمل فى 4 شركات.. تعرف عليها

الأحد، 09 أبريل 2023 04:55 م
القوى العاملة بالقليوبية توفر 32 فرصة عمل فى 4 شركات.. تعرف عليها وزارة القوى العاملة
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية القوى العاملة فى محافظة القليوبية، بقيادة إيمان شحاتة مدير المديرية، توفير 32 فرصة عمل فى 4 شركات، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن، خلال شهر أبريل الجارى.
 
وقالت مديرية القوى العاملة، فى بيان لها، إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 2700 جنيه حتى 4000 جنيها، ويزداد المرتب بتلك الشركات حسب الخبرة الخاصة بالمتقدمين لتلك الوظائف.
 
وأكدت مديرية القوى العاملة فى القليوبية، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.
 
واستكملت، أنه سيتم فتح باب تلقى الطلبات، غدا الإثنين، حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.
 
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