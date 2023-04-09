"الطمع القاتل".. سيد دفع 2 مليون جنيه لمستريح أطفيح

كتب أحمد حسني

سلسلة جديدة تحت عنوان "الطمع القاتل"، نقدمها في شهر رمضان، نروي لكم فيها قصصا واقعية من ضحايا المستريحين، تتضمن وعودا بالثراء الفاحش السريع، حيث يقع الضحايا الذين يرووون قصصهم بمشاعر لا توصف على ضياع "شقى العمر".

فمهما تم القبض على المحتالين ونُشرت قصصهم، لا يزال هناك محتالون جدد يستطيعون أن يصلوا إلى قلب المجني عليهم بكلام معسول، ووعود واهية تقودهم لعنان السماء ثم تهبط بهم إلى الأرض السابعة.

الحلقة الثامنة عشر

يقول سيد محمد، أحد ضحايا مستريح أطفيح، إنه دفع مبلغ 2 مليون و 300 ألف جنيه، حصيلة عمل 20 عام، موضحاً أنه استمر مع المستريح لمدة عامين وفجأة لم يجدوا المستريح وعلموا أنه سافر لخارج البلاد.

وأضاف ضحية المستريح، "خوفت من التجارة والخسارة، حطيت شقى 20 سنة وشقى ولادي وبناتى، وملقتش حاجة أنا عايز حقى وحق ولادى، مش عايز غير شقى عمرى اللى دفعته بس، اللى خد الفلوس سافر ومش عارفين نعمل أي".