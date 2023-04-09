وذكر شين خلال الندوة الوطنية الخامسة والثلاثين لاستكشاف الفضاء التي عُقدت مؤخراً أنه تم إطلاق أول قمر صناعى صيني كهرومغناطيسي يحمل اسم (تشانج هينج 1) في فبراير 2018 لالتقاط الإشارات الكهرومغناطيسية فى الفضاء، مما يوفر الدعم للتنبؤ بالزلازل وكذلك مراقبة الطقس الفضائى والتحذير منه.



وعلى مدى السنوات الخمس الماضية لاحظ (تشانج هنج 1) نحو 60 زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر وما فوق، بالإضافة إلى ما يقرب من 600 زلزال بقوة 6 درجات وما فوق فى جميع أنحاء العالم، كما أن 80 بالمائة من الزلازل بقوة 6 درجات أو أعلى تظهر إشارات تمهيدية قبل نصف شهر من وقوع الحدث .



وأوضح شين أن القمر الصناعى الجديد الذى سيحمل اسم (تشانج هينج 1-02) سيمكن من المراقبة على مدار الساعة ويوسع نطاق المراقبة إلى القطبين الشمالى والجنوبى للأرض، مما يعزز قدرته لمراقبة التغيرات فى نظام الأرض.