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الصحة العالمية: نقلنا تجربة مصر فى مكافحة فيروس C لعدد من دول الإقليم.. صور

الأحد، 09 أبريل 2023 10:55 م
الصحة العالمية: نقلنا تجربة مصر فى مكافحة فيروس C لعدد من دول الإقليم.. صور الدكتور احمد المنظرى
كتبت أمل علام تصوير أحمد معروف

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قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط،  خلال الاحتفال بالذكرى الــ 75 على تأسيس منظمة الصحة العالمية، إننا قمنا بتدريب الكوادر الصحية، وتخلصنا من عدد من الأمراض على سبيل المثال مرض الجدرى الذى أعلن اختفاؤه في الثمانينات من القرن الماضى وسيتم القضاء على شلل الأطفال، والذى لازال يصيب عددا من الأطفال في باكستان وأفغانستان .

وأضاف، أن هناك لجنة متخصصة تقوم بدراسة الوضع الخاص بفيروس كورونا، وستقوم بالنصح للإعلان عن انهاء الجائحة، موضحا أن هناك مجموعة من المؤشرات تعتمد عليها اللجنة مثل انخفاض الإصابات، والوفيات، ودخول المستشفيات.

وقال، إن مصر والقيادة السياسية طرحوا مبادرة 100 مليون صحة، وتسعى للرقى بصحة المواطن بمختلف البرامج والمبادرات الصحية الأخرى، وخطت مصر خطوات جبارة ونقلنا نحن كمنظمة تجربة مصر في مكافحة فيروس سى منذ سنوات لعدد من دول الإقليم، وبدأت دول تستفيد من التجربة المصرية، وكان هناك وفد من مصر عام 2019 ذهب إلى باكستان لمشاركتها التجربة المصرية .

وقال، إن مصر حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية في النظام الصحى، مشيرا إلى إن هناك خططا للوقاية من الجوائح بناء على تجربة كورونا، وخلال اجتماع الجمعية العمومية في شهر مايو المقبل سيتم الإعلان عن مسودة الاتفاق بشأن كيفية الوقاية من الجوائح لمنع ظهورها بالعالم.

 

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حفل افطار منظمة الصحة العالمية (2)
 
حفل افطار منظمة الصحة العالمية (3)
 
حفل افطار منظمة الصحة العالمية (5)
 
حفل افطار منظمة الصحة العالمية (6)
 
حفل افطار منظمة الصحة العالمية (7)
 
حفل افطار منظمة الصحة العالمية (8)
 
حفل افطار منظمة الصحة العالمية (9)
 
حفل افطار منظمة الصحة العالمية (10)
 
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حفل افطار منظمة الصحة العالمية (14)
 
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