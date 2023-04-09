السيطرة على حريق شقتين سكنيتين فى أوسيم والطالبية

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى عزبه عبد الحميد نصر بمنطقة أوسيم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع أبو جازيه اسباتس المتفرع من عز الدين عمر بمنطقة الطالبية ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية فى منطقة الطالبية وأوسيم، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.