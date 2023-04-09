السعودية.. أمر ملكى بتعيين الأمير فهد بن سعد محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة

كتب محمد جمال

أصدر خادم الحرمين الشريفين اليوم أمرا ملكيا بتعيين الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركى آل سعود محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وفيما يلى نص الأمر الملكى:

بعد الاطلاع على النظام الأساسى للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، ووبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، ووبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الأمير / فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.