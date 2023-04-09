السجن 6 سنوات لنجار تعدى على طالبة بدون قوة أو تهديد بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامه شاهين، وسكرتير المحكمة حسنى محمد عبد الحليم، بمعاقبة المتهم " م.أ.ع" نجار، بالسجن 6 سنوات، مما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، وذلك لاتهامه بالتعدى على المجنى عليها بغير قوة أو تهديد.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 22469 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بقيام المتهم بالتعدى على المجنى عليها دون تهديد بمحل سكنه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، أنه على إثر علاقة عاطفية بين المتهم " م.م.م" نجار وبين المجنى عليها" س.ع.إ" طالبة سن 16 سنة، وعقب تلك العلاقة توجهت إلى إقامته بمحل سكنه وتعدى عليها المتهم بدون قوة أو تهديد، وبعد علم والدها بالواقعة قام بتحرير محضر ضد المتهم وباشرت النيابة التحقيق فى الواقعة، حيث تبين أن التحريات السرية توصلت لصحة البلاغ، وتم عرض المجنى عليها على مصلحة الطب الشرعى، فإن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بنصوص القانون بالمادة 1/269 من قانون العقوبات والمادتين 2. 116 مكرر من القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008،وذلك الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.