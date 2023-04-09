اليوم السابع
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الأحد، 09 أبريل 2023 01:54 م
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الرواق الأزهرى يواصل فعاليات ملتقى الطفل والأسرة بمراكز شباب دمياط

الأحد، 09 أبريل 2023 01:24 م
الرواق الأزهرى يواصل فعاليات ملتقى الطفل والأسرة بمراكز شباب دمياط الرواق الأزهرى
دمياط معتز الشربينى

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نفذ برنامج رواق الأزهر للطفل والأسرة، بالتعاون مع الأزهر الشريف، فعالياته بمركز شباب استاد دمياط. ويهدف الرواق من هذه اللقاءات، إلى إعادة الشباب لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتحصينهم من الأفكار الهدامة، وتصحيح المفاهيم الدينية، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، وتوجيه النشء التوجيه السليم، والرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشء.
 
يأتى هذا في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، لإتاحة مراكز الشباب لنشر الوعي الديني والثقافي بين النشء في المقام الأول.
 
يأتى ذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.
 

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