الرئيس النمساوي يهنئ مواطنيه بحلول عيد القيامة

كتب أحمد علوى

أعرب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، عن خالص تهنئته للمسيحيين الكاثوليك في النمسا وحول العالم بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد بالتقويم الغربي.

وقال الرئيس النمساوي، في رسالة إلى مواطنيه السبت: "أتقدم بخالص التهنئة إلى المسيحيين الكاثوليك في النمسا وحول العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد متمنيا للجميع عيدا سعيدا مليئا بالخير والسلام والأمان".

من جانبه، رأس الكاردينال كريستوف شونبرن رئيس أساقفة النمسا، قداس عيد القيامة المجيد في كاتدرائية شتيفانس التاريخية في وسط فيينا.

وأعرب شونبرن، بمناسبة العيد، عن تمنياتهم بحلول السلام وانتهاء الحروب وعودة الإنسان إلى القيم الدينية السامية.

وتلقى الكاردينال التهاني بالعيد من رؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية وقيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.