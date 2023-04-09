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الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل المكثف فى مشروعات الزراعة والرى والإنتاج

الأحد، 09 أبريل 2023 04:33 م
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل المكثف فى مشروعات الزراعة والرى والإنتاج الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي، والتي تتعاظم أهميتها حالياً في ضوء التحديات العالمية الجسيمة التي طرأت خلال الأعوام الماضية، موجهاً في هذا الإطار بحشد جميع القدرات والخبرات لتعزيز عوامل نجاح تلك المشروعات، من خلال الدراسات العلمية الدقيقة والتخطيط الشامل، مع مواصلة الحرص في هذا الصدد على الاستخدام الرشيد للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من إنتاجية وحدة المياه.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، لمتابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

السيسي

الرئيس السيسي

الزراعة

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