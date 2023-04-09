الرئيس السيسي يصدر قرارا بتجديد تعيين رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمدة عام

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 131 لسنة 2023، بتجديد تعبين الدكتور صالح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، رئيسا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 10 إبريل 2023.