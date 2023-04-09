اليوم السابع
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الرئيس السيسي يصدر قرارا بتجديد تعيين رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمدة عام

الأحد، 09 أبريل 2023 03:40 م
الرئيس السيسي يصدر قرارا بتجديد تعيين رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمدة عام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 131 لسنة 2023، بتجديد تعبين الدكتور صالح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، رئيسا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 10 إبريل 2023.

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