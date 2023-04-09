الرئيس السيسي يصدر قرارا بتجديد تعيين رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمدة عام

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 131 لسنة 2023، بتجديد تعبين الدكتور صالح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، رئيسا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 10 إبريل 2023.
الرئيس السيسي يصدر قرارا بتجديد تعيين رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمدة عامالأحد، 09 أبريل 2023 03:40 م
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسي يطلع على تطورات سير العمل فى سد "جوليوس نيريري" بتنزانياالسبت، 08 أبريل 2023 03:40 م
محمد الجالى يكتب: إفطار يليق بالأسرة المصرية.. و«حلم» الرئيس يتحقق.. حوار من القلب بين الرئيس والمواطنين.. مبادرة «جيل جديد» قدمت نماذج متميزة.. و«مصر 30 يونيو» دائما مشغولة بتوفير حياة كريمة لمواطنيهاالسبت، 08 أبريل 2023 03:48 م
توجيهات رئاسية بشأن مشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بمدينة سانت كاترينالسبت، 08 أبريل 2023 03:44 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة