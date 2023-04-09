الرئيس السيسي يتناول الإفطار مع ضباط وأفراد قسم أول مدينة نصر للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول فى موعد أذان المغرب، حيث قام بالاطمئنان على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين.

كما تعرف على أحدث النظم الإلكترونية التى يتم استخدامها وخاصة نظام العرض الإلكترونى على النيابة العامة من داخل القسم.

وتناول الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجبة الافطار مع الضباط والأفراد فى قسم شرطة مدينة نصر ووجه لهم التحية على مايبذلونه من جهد فى سبيل الوطن.

وتفقد الرئيس السيسى،قسم شرطة مدينة نصر أول، وأدار نقاشا مع الضباط والأفراد والمواطنين داخل القسم.