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الرئيس السيسي يتناول الإفطار مع ضباط وأفراد قسم أول مدينة نصر للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة

الأحد، 09 أبريل 2023 07:12 م
الرئيس السيسي يتناول الإفطار مع ضباط وأفراد قسم أول مدينة نصر للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول فى موعد أذان المغرب، حيث قام بالاطمئنان على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين. 

 

كما تعرف على أحدث النظم الإلكترونية التى يتم استخدامها وخاصة نظام العرض الإلكترونى على النيابة العامة من داخل القسم.

 

وتناول الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجبة الافطار مع الضباط والأفراد فى قسم شرطة مدينة نصر ووجه لهم التحية على مايبذلونه من جهد فى سبيل الوطن.

 

وتفقد الرئيس السيسى،قسم شرطة مدينة نصر أول، وأدار نقاشا مع الضباط والأفراد والمواطنين داخل القسم.

 
 
 
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي

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