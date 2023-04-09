الرئيس السيسي يتفقد فى زيارة مفاجئة قسم شرطة مدينة نصر أول

كتب محمد الجالى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، في زيارة مفاجئة قسم شرطة مدينة نصرأول، وأدار نقاشا مع الضباط والأفراد والمواطنين داخل القسم.

وتناول الرئيس السيسي وجبة الإفطار مع ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر.



الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر



الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر



الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر



الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر



الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر



الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر



الرئيس السيسى فى زيارة لقسم مدينة نصر