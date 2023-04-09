اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أبريل 2023 05:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يتابع مشروعات التوسع الأفقى والرأسى لزيادة حجم الرقعة الزراعية

الأحد، 09 أبريل 2023 04:29 م
الرئيس السيسي يتابع مشروعات التوسع الأفقى والرأسى لزيادة حجم الرقعة الزراعية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً اليوم، لمتابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بمشروعات التوسع الأفقي والرأسي لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية في مصر، ومن بينها المشروعات في مناطق شرق العوينات وتوشكى وسيناء والصعيد والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية في هذا الصدد.

السيسي

الرئيس السيسي

الزراعة

استصلاح الاراضي

عاجل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يصدر قرارا بتجديد تعيين رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمدة عام

الأحد، 09 أبريل 2023 03:40 م

الرئيس السيسي يطلع على تطورات سير العمل فى سد "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية بإشراف الحكومة المصرية.. ويتابع الأعمال الجارية فى المدن الجديدة.. وتوجيهات رئاسية بشأن مشروع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين

السبت، 08 أبريل 2023 03:49 م

محمد الجالى يكتب: إفطار يليق بالأسرة المصرية.. و«حلم» الرئيس يتحقق.. حوار من القلب بين الرئيس والمواطنين.. مبادرة «جيل جديد» قدمت نماذج متميزة.. و«مصر 30 يونيو» دائما مشغولة بتوفير حياة كريمة لمواطنيها

السبت، 08 أبريل 2023 03:48 م

توجيهات رئاسية بشأن مشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بمدينة سانت كاترين

السبت، 08 أبريل 2023 03:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة