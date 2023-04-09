اليوم السابع
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الرئيس السيسي: سعدت بزيارتى لقسم أول مدينة نصر وما رأيته من انضباط (إنفوجراف)

الأحد، 09 أبريل 2023 08:45 م
الرئيس السيسي: سعدت بزيارتى لقسم أول مدينة نصر وما رأيته من انضباط (إنفوجراف) الرئيس السيسى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، زيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول فى موعد أذان المغرب، حيث اطمأن على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين.
 
الرئيس السيسى سعدت بزيارتى لقسم أول مدينة نصر وما رأيته من انضباط
الرئيس السيسى سعدت بزيارتى لقسم أول مدينة نصر وما رأيته من انضباط
 
وتعرف الرئيس السيسى على أحدث النظم الإلكترونية التى يتم استخدامها وخاصة نظام العرض الإلكترونى على النيابة العامة من داخل القسم.
 
وتناول الرئيس وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد ووجه لهم التحية على ما يبذلونه من جهد فى سبيل الوطن.
 
فى السياق ذاته، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته اليوم بزيارته لقسم أول مدينة نصر، مؤكدًا شعوره بفخر واعتزاز بما رآه من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم.
 
وتوجه الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى بتحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

 


الرئيس السيسى

قسم أول مدينة نصر

الشرطة المصرية

السيسي



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