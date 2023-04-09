الداخلية: ضبط 13 قضية مخدرات في حملات أمنية بالطوابق

رصدت الأجهزة الأمنية إستغاثة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لقاطنى (شارع محمد رفعت بمنطقة الطوابق فيصل- بالجيزة) تتضمن التضرر من إنتشار أعمال التعاطى والترويج للمواد المُخدرة بالمنطقة المُشار إليها.
بالفحص تبين أن تلك المنطقة المعنية بما نُشر ، مُعين بها قوة أمنية تقوم بالمرور بدائرة القسم على مدار اليوم لملاحظة الحالة الأمنية .. كما تم إستهداف المنطقة محل الشكوى بحملة خلال الآونة الأخيرة أسفرت عن ضبط عدد (13) قضية إتجار مواد مُخدرة ، بإجمالى (13) متهم ، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدرى "الحشيش – الهيروين".
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