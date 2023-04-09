اليوم السابع
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الحكومة: إجراءات سريعة لتوفير النقد الأجنبى لزيادة الأعلاف بالسوق المحلية

الأحد، 09 أبريل 2023 03:54 م
الحكومة: إجراءات سريعة لتوفير النقد الأجنبى لزيادة الأعلاف بالسوق المحلية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا.

 

وتم التوافق، فى الاجتماع، على قيام القطاع المصرفى بإجراءات سريعة لتوفير موارد النقد الأجنبى اللازمة لزيادة كميات الأعلاف فى السوق المحلية، وتسريع إجراءات الإفراج عن شحنات الذرة الصفراء وفول الصويا؛ من أجل الحفاظ على استمرارية دورات إنتاج الدواجن فى المزارع، وتفادى أية انقطاعات فى الإنتاج. 


انتاج الدواجن

الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا

مصطفى مدبولي



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