الجيزة تواصل أعمال رصف طريق المنصورية فى كرداسة.. صور

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورا لسير العمل بمشروع تطوير ورصف طريق المنصورية بمركز ومدينة كرداسة، والذي يعد أحد أبرز مشروعات الرصف التي تنفذها مديرية الطرق بالمحافظة لتيسير حركة المواطنين في مناطق رشاح عبد الله، وناهيا، وبنى مجدول، ومنطقة كفر حكيم، ومناطق كرداسة، وأبو رواش، وبرك الخيام، وخدمة المحاور المرورية الجديدة التى تنفذ على أرض الجيزة وأهمها الطريق الأبيض ومحور 26 يوليو الجديد.

وأوضحت المحافظة أن الطريق يشهد أعمال تطوير بدءا من أسفل الطريق الدائري بكفر غطاطي حتى الطريق، تشمل توسيع الطريق بعرض (30م – 35م) بدلا من 15م، ورفع كفاءة ورصف بطول 7كم، مشيرة إلى أن الطريق قبل أعمال التطوير كان بعرض حارتين مروريتين فقط.

يُذكر أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة تشمل مشروعات تطوير ورصف لقطاعات بأكملها بعدد من الأحياء والمراكز، تخطت نسب إنجازها 70%، وذلك في ضوء تكليفات الدولة بشأن الانتهاء من المشروعات المتبقية وإلزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية لتسليمها لرفع كفاءة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين سبل المعيشة.