اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أبريل 2023 12:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الجفاف يهدد 60% من القمح فى الأرجنتين وخسائر 7.3 مليار دولار فى الصويا

الأحد، 09 أبريل 2023 11:35 ص
الجفاف يهدد 60% من القمح فى الأرجنتين وخسائر 7.3 مليار دولار فى الصويا الجفاف - أرشيفية
كتبت ـ فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواجه الأرجنتين هذا العام أسوأ موجة جفاف منذ عقود، مع آثار مدمرة على محاصيل فول الصويا والقمح والذرة، وهي المصدر الرئيسي للثروة في حقول الأرجنتين الخصبة الرطبة، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وقالت الصحيفة، إن الجفاف، الذي استمر لمدة ثلاث سنوات متتالية، أدى إلى خفض احتياطي رطوبة التربة إلى 5٪، وبالتالى فإنه يؤثر على الاقتصاد الأرجنتينى الخاضع لتضخم وصل إلى 100%  ويلتزم به صندوق النقد الدولي في اتفاقية ائتمان بقيمة 44 ألف مليون دولار.

وأوضح الخبير الزراعي خايمي ميستري  "نحن على بعد 40 يومًا من محصول القمح وليس لدينا رطوبة في التربة، وهي حالة حرجة تهدد حوالى  60٪ من محصول القمح.

وانخفض إنتاج القمح بمقدار النصف، وتم حصاد 11.5 مليون طن في حين بلغ العام السابق 23 مليون طن".

كما هو الحال فى الذرة التى تراجعت 35٪ ، حيث كان الإنتاج يقدر بـ 35 مليون طن مقابل 54 مليونا كان متوقعا عند بدء الزراعة في سبتمبر.

وأفادت بورصة روزاريو، أن مجمع فول الصويا، وهو الأكثر وزنًا في الريف الأرجنتيني، سيحقق أقل إنتاج له منذ 23 عامًا وسينخفض بمقدار 7.3 مليار دولار عن عام 2022.

وقبل أيام قليلة، في واشنطن، أشار الرئيس ألبرتو فرنانديز إلى أسوأ موجة جفاف تعاني منها البلاد منذ عام 1929 ، ومنح صندوق النقد الدولي هدفًا أكثر مرونة لتراكم الاحتياطيات الدولية ، التي فقدت حوالي 5.5 مليار دولار هذا العام.

وأعلنت الحكومة عن خطة مؤقتة جديدة تحدد سعر صرف 300 بيزو لكل دولار، وهو متوسط بين حوالى 215 بيزو من السعر الرسمى وحوالى 400 بيزو للدولار.

وتعتبر الأرجنتين هي واحدة من أكبر مصدري زيوت ووجبات فول الصويا ، وهو قطاع يساهم بنحو 10 مليار دولار سنويًا في الخزانة، حيث بلغت صادرات الحبوب ومشتقاتها 43363 مليون دولار في 2021-2022. لكن تأثير الجفاف قلب التوقعات لهذا الموسم ، حيث فقد نصف فول الصويا و 35٪ من الذرة.

 

 


الارجنتين

الجفاف

زراعة الحبوب

القمح

نقص المياه

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أوروبا تنتظر المطر.. الجفاف يهدد السياحة فى القارة العجوز.. إيطاليا تفقد زوار بحيرة جارادا بعد انخفاض منسوبها وتوقف قوارب فينسيا.. إلغاء معظم الرحلات النهرية فى شمال جبال الألب.. والوضع مأساوى فى إسبانيا

السبت، 08 أبريل 2023 01:00 ص

نصائح هامة تحمي بشرتك من الجفاف فى نهار رمضان

الخميس، 06 أبريل 2023 06:00 ص

أستاذ دراسات بيئية: المياه العذبة لا تزيد عن 1% ومناطق كثيرة ستشهد جفافا

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:34 م

أزمة مياه تواجه أوروبا.. تقرير: 2023 عام صعب مع الجفاف والاستهلاك المفرط.. إيطاليا تعد حزمة بقيمة 7.8 مليار يورو بعد فقدان 42% من مياهها.. وإسبانيا تزيل الأسماك من أكبر خزان وتحظر مياه الشرب لأغراض أخرى

الإثنين، 03 أبريل 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة