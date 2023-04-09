اليوم السابع
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"التعافي بطولة" انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة

الأحد، 09 أبريل 2023 02:42 م
"التعافي بطولة" انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات
كتب مدحت وهبة

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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق دوري رمضاني للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة التابعة للصندوق تحت عنوان "التعافي بطولة" وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين للحد من الانتكاسة.
 
 ويأتي الهدف من  تنظيم الدوري الرياضي للمتعافين بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان هو إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساعدتهم على الاندماج مرة أخرى في المجتمع والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق "16023" حيث يتم تقديم كافة الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية.
 
كما يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنظيم دورات تدريبية لمتعافي الخط الساخن "16023"، داخل ورش التدريب بمراكز العزيمةِ التابعة للصندوق، على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل " صيانة اجهزة كهربائية، أعمال النجارةِ والموبيليا، الخياطة، الحدادة والكهرباء وتم تدريب ما يقرب من 12250 متعافي منذ اطلاق المبادرة وحتى الآن، كذلك إطلاق مبادرة "بداية جديدة" لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم ،حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.
 
انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات (1)
انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات (1)

انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات (2)
انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات (2)

انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات (3)
انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات (3)

انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات (4)
انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات (4)

انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات (5)
انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات (5)

انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات (6)
انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات (6)

انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات (7)
انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات (7)

انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات (8)
انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات (8)

انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات (9)
انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات (9)

انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات (10)
انطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطى المخدرات (10)

 


الإدمان

صندوق مكافحه الإدمان

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

التعافي بطولة



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