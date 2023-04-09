"التخطيط" تطلق مبادرة حوافز تميز الأداء بإدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى

كتبت أسماء أمين

هالة السعيد: 1.9 مليار جنيه قيمة الحافز المستهدف للمبادرة خلال 23/2024

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" وذلك للعام الثاني على التوالي 23/2024، وذلك بعد النجاح الذي حققته المبادرة في عامها الأول للعام المالي 22/2023.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة الحافز الإضافي المستهدف لمبادرة حوافز الأداء خلال العام المالي 23/2024 يصل إلى 1.9 مليار جنيه، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تشجيع دواوين عموم المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل في الإدارة المحلية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، لافتة إلى أنه تم مخاطبة المحافظات بالدليل الإرشادي للمبادرة للعام المالي القادم.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهداف الاستراتيجية للمبادرة والتي تتضمن تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والمساءلة، وتحسين عملية صنع القرارات التي تتخذها المحافظات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإداراتها، بالإضافة إلى زيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التي تقدمها.

ومن جانبه أشار الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إلى المعايير الأساسية للمبادرة والتي تشمل التخطيط التشاركي، وإعداد دراسات الجدوى، وتخطيط الاستثمارات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتخطيط عملية بناء القدرات، والشفافية والإفصاح العام، فضلا عن تخضير الخطة الاستثمارية، وتنمية الموارد الذاتية.

ويشار إلى أن نتائج تقييم المبادرة في عامها الأول أسفرت عن فوز 19 محافظة بنسبة 83% من إجمالي المحافظات، وحصلت 6 محافظات على تقييم 100% وهي الجيزة، شمال سيناء، الشرقية، المنيا، المنوفية، وكفر الشيخ، كما حصلت 13 محافظة على نسبة تقييم تتراوح بين 75 إلى 92%.