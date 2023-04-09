البرازيل تعتقل شخصين وتغلق المجال الجوى لإقليم يانومامى وتدمر طائرة تعدين

فاطمة شوقى

دمرت القوات الجوية البرازيلية (FAB) طائرة صغيرة تستخدم للتعدين غير القانوني في إقليم يانومامي الأصلي، بعد الإغلاق النهائي للمجال الجوي في تلك المنطقة، حسبما ذكرت صحيفة فولها دى ساو باولو البرازيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تنفيذ العملية الليلية عندما تم إلغاء تنشيط الممرات الجوية التي كانت تعمل من أجل خروج عمال المناجم غير الشرعيين العاملين في تلك المنطقة من الأمازون ، كما أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي البرازيلى.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تنفيذ العملية على مسار سرى بالقرب من الحدود مع فنزويلا وانتهى باعتقال شخصين ، بدعم من المدعين العامين من المعهد البرازيلي للبيئة "إيباما" وشرطة الطرق السريعة في ولاية رورايما الأمازونية .

وقامت مروحية تابعة للبحرية البرازيلية ، تعمل في خدمة بنك أبوظبي الأول ومجهزة بتكنولوجيا الرؤية الليلية ، بتحديد المدرج وإشعال النار في أول طائرة انتهكت قرار إغلاق المجال الجوى.

وقدمت الحكومة قرار الاغلاق النهائى للمجال الجوى فوق اليانومامى بعد أن كان مقرر فى 6 مايو ، بسبب أن جميع عمال المناجم غير القانونيين البالغ عددهم 20000 تقريبًا غادروا المنطقة في الأسابيع الأولى من تقدم السلطات لهذا القرار.

في السنوات الأربع الماضية ، بتشجيع من السياسات التي روج لها الرئيس السابق جايير بولسونارو ، توسع التعدين غير القانوني بشكل ملحوظ في جميع أنحاء منطقة الأمازون ووصل حتى إلى أراضي السكان الأصليين.

في منتصف يناير ، اكتشفت حكومة الرئيس الحالي لولا دا سيلفا حالة إنسانية وصحية خطيرة للغاية في أرض يانومامي ، التي تسكنها تلك المجموعة في شمال البلاد.

ووفقًا للسلطات ، فإن أحد أسباب هذه الأزمة هو النشاط المكثف لعمال المناجم غير القانونيين ، الذين لوثوا الأنهار بالزئبق ودمروا جزءًا من تلك المنطقة ، التي يسكنها ما يقرب من 30000 من السكان الأصليين.

أمر لولا بالانسحاب الفوري لعمال المناجم هؤلاء ، الذين يصل عددهم إلى 20 ألفًا ، وأمر بإرسال مساعدات إنسانية كبيرة إلى السكان الأصليين ، الذين نددوا بالوضع عدة مرات في السنوات الأخيرة ، ولكن دون أن يجد صدى في الحكومة.

وفي الشهر الأول من العمليات المكثفة التي قامت بها السلطات ، دمرت الشرطة 200 معسكرا وصادرت 84 زورقا وطائرتين ، إضافة إلى "تعطيل أو ضبط" مواد أخرى.

في المجموع ، كان هناك 27 طنًا من حجر القصدير (ثاني أكسيد القصدير) ، و 11400 لترًا من الوقود ، و 172 محركًا ومولدات للطاقة ، وآلات التعدين ، والمناشير ، والزئبق ، ومعدات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ، والهواتف المحمولة ، والأسلحة ، والذخيرة ، والمواد الغذائية.

ووفقًا للشرطة الفيدرالية ، فقد تم أيضًا إجراء 40 تحقيقًا يتعلق بالتعدين غير القانوني ، مما أدى إلى حجب 65 مليون ريال (حوالي 5.4 مليون دولار) من الحسابات المصرفية للمشتبه بهم.