اليوم السابع
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الأمير هارى يغضب من والده بعد رفض الأخير وضع ميجان ماركل على جدول رواتب العائلة

الأحد، 09 أبريل 2023 11:21 ص
الأمير هارى يغضب من والده بعد رفض الأخير وضع ميجان ماركل على جدول رواتب العائلة الأميران هارى ووليام وزوجتيهما
كتب إيهاب محمد

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زعم كتاب جديد للكاتب والمراسل الملكى روبرت جوبسون أن الأمير هارى دوق ساسكس كان غاضبا وبشدة من والده الملك تشارلز بعد رفضه وضع ميجان ماركل فى جدول رواتب العائلة الملكية، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

ويقول التقرير إن الملك نقل الأخبار إلى ابنه الأكبر ويليام فى عام 2016، بعد لحظات فقط من كشف هارى أنه يخطط للزواج من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، وذلك وفق ما كتبه المراسل الملكى روبرت جوبسون فى كتابه الجديد "ملكنا".

ثم وجه الأمير تشارلز الضربة الثانية - بدلاً من تهنئة هارى، قال ملك بريطانيا إنه لا يستطيع دفع رواتب ميجان كعضو فى العائلة الملكية لأنه كان يمول بالفعل كاميلا وعائلة ويليام المتزايدة، كما يقول روبرت جوبسون فى مقتطف تم الحصول عليه بواسطة صحيفة "ديلي ميل".

كتبت جوبسون، الذى ألف كتابين عن الأميرة ديانا إلى جانب حارسها الشخصي السابق كين وارف: "أثار هذا غضب هاري، وأدى ذلك إلى واحدة من الخلافات الأولية بين الأب والابن".

توقف تشارلز عن تلقي مكالمات هاري بعد أن غضب منه ابنه وطلب مرارًا الأموال، وكتب جوبسون: "عندما سألت الملكة تشارلز لماذا لم يستسلم؟، أخبرها أنه ليس مصرفاً".

افترض جوبسون أن جميع الحوادث التي أثارها هاري وميجان في العلن - مثل المشاجرة بين كيت ميدلتون وميجان في الفترة التي سبقت حفل زفافها، عندما قالت الممثلة إن الدوقة التي كانت حامل في ذلك الوقت كانت تعاني من "دماغ طفل" - أصبحوا أكبر في أذهانهم بسبب الرفض الأولى للملك تشارلز قبول ميجان بصفتها ملكية عاملة وخاضعة لدوريات، كما كان لدى هارى اعتقاد قوى بأن ويليام لم يوافق على ميجان، واعتبر علاقتهما الرومانسية "علاقة زوبعة"، كما يزعم الكتاب.


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