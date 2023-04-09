استمرار ليالي رمضان الثقافية والفنية فى الإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية مساء السبت، الليلة الثامنة من فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية بادارة شيرين عيد الرحمن والتي تقام خلال الفترة من أول إبريل حتي 11ابريل الجارى.

وبدأت الليالي بفرقة التخت الشرقي بقيادة الفنان محمد الصياد والتي قدمت مجموعة مختارة من الاغنيات منها مستنياك، موسيقي عمر خيرت، الف ليلة وليلة، بعض اغنيات المطرب حمزة نمرة.

وقدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة الإسماعيلية عرضاً فنياً مميزاً تضمن العرض باقة من أجمل الفقرات الأستعراضية ومنها فقرة الصيادين ، جاني الجميل ، بتغني لمين، قبطان طلع يتمشي نوح الحمام ، الضمة، طلع القمر، التنورة، البدوية، غصين الحييب. غناء الفنان ماهر كمال.

وأقيم بمقهي الإسماعيلية الثقافي أمسية شعرية للشعراء جمال حاتم شاعر فصحي، محمد علي النجع شاعر عامية، ادار الندوة الشاعر سمير عبد المحسن.

واستمرت الورشة الفنية ( فرحة العيد) وبدأ الاطفال برسم لوحات لفرحة العيد من زينه ولافتات مثل عيد سعيد وعيد مبارك ورسومات تدل على فرحة العيد والاحتفال به واستخدمت اسكتشات رسم والوان شمع والوان خشب، الورشة تدريب سهي عشرى بالاضافة لاستكمال ورشة اكتب حكايتك للاطفال تدريب الشاعر محمد زين.