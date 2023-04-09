اليوم السابع
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الأحد، 09 أبريل 2023 11:05 م
أكرم القصاص
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استلام 4800 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأَولى بالرعاية بالإسماعيلية

الأحد، 09 أبريل 2023 09:55 م
استلام 4800 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأَولى بالرعاية بالإسماعيلية شنط المواد الغذائية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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استلمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف الدكتورة مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وتحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، آخر دفعة من شنط المواد الغذائية، والبالغ عددها 4800 شنطة، حتى يصبح ما تم استلامه 20000 شنطة مواد غذائية.
 
وأوضحت الدكتورة مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن الشنط يتم توزيعها على الإدارات الثمانية بمختلف المراكز والمدن، بناءً على كشوف بأسماء مستحقي الدعم النقدي تكافل وكرامة ومعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، مُشيرة إلى أن التوزيع يتم بوجود مندوب عن مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الأوقاف لضمان وصول الشنط لمستحقيها.
 

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