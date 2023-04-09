إطلاق التيار الكهربى لقرية النزل بأسوان ضمن ثمار مشروعات مبادرة حياة كريمة

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إطلاق التيار الكهربى على موزع النزل جهد 11 kV من محطة محولات المملحة، مع تحميل دوائر الخروج لقرى شرق إدفو، وذلك ضمن الثمار والنتائج الإيجابية لمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".

وأشار المحافظ، فى بيان صحفى، إلى الدور الرائد لهذه المبادرة الرئاسية فى الارتقاء بالظروف الاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية وغيرها من الظروف المجتمعية، بجانب تحسين مستوى المرافق العامة وتوفير خدمات البنية الأساسية من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بكافة القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه، أوضح المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة التابعة لمحافظة أسوان، أن مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء النزل يأتى ضمن حزمة المشروعات الخدمية والتنموية الجارية لخدمة 71 ألف مواطن من أهالى قرية الرديسية بحرى بمركز إدفو والتى تضم 23 قرية فرعية ونجع وتابع.