اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص بكسور إثر وقوع حادثى سير بطرق البحيرة

الأحد، 09 أبريل 2023 01:58 ص
إصابة 8 أشخاص بكسور إثر وقوع حادثى سير بطرق البحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى كفر الدوار ووادى النطرون  بمحافظة البحيرة.

 كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم  سيارة ودراجة بخارية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى  بدائرة مركز كفر الدوار، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام .وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

كما أصيب شخصان بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى  المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.

 

 

 

 


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