إزالة حالات تعد بمراكز دسوق والحامول ومطوبس وفوه وبلطيم فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز دسوق والحامول ومطوبس وفوه وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حملات ل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية، ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر، وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة التصدى للمخالفات بكافة انواعها مع التشديد على عدم التفريط في حقوق الدولة، مشدداً على تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفات وعدم التهاون أو التقاعس في إزالة التعديات دون استثناء، مشيراً إلى تنفيذ الإزالات أولاً بأول ورصد ومتابعة أي مخالفات على أرض الواقع خلال حملات مكثفة بقرى ومراكز المحافظة.

قال اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه أشرف على حملة إزالة التعديات بتوابع قرية شباس الملح، فجرى فك وإزالة هيكل حديد بغرض عمل هنجر على مساحة 100 على طريق دسوق فوه بعزبة علام، وإزالة حالة تعدي ناحية الابراهيميه لعمل صب دور أرضي، وازاله حاله تعدى بالطوب الابيض داخل الكتله السكنيه وخارج الحيز العمرانى بعزبه عفان التابعة لقرية الابراهيمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف اللواء عمرو الفداوي ،رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه جرى إزالة 3 حالات تعدي على أملاك الدولة وعلى الأرض الزراعية، الاولي إزالة تعدي، عبارة عن شدة خشبية لصب الدور الأول علوي بقريه العنابرة تابع لقرية الساحل القبلي، والثانيه تعدي على أرض زراعيه، ردم حفر لبدء عمل لبشة خرسانية بقرية الشهابيه، والثالثه إزالة تعدي على أرض زراعيه، عبارة عن شدة لسمل خرساني بتل القمح تابع لقرية الزهراء.

وأكد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه،أنه أشرف على أعمال حملات ازالة التعديات والبناء المخالف في المهد، فجرى إزالة لحاله بناء عبارة عن سور بالبلوك الأبيض بزمام قرية أبو دراز على أرض زراعية بنطاق مركز ومدينة فوه، مؤكداً أن الحملات مازالت مستمرة لإزالة أي تعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

وأضاف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول ، أنه جر إزالة 5 حالات عبارة عن مباني بالطوب البلوك حالتين بالبيارات على مساحة 100 م تقريبا، وحالة بقريه 15 المنصور على مساحة 100م تقريبا، وحالتين بقرية 18 المنصور على مساحة 150 متر، وازاله مبني بالطوب البلوك على أرض الإصلاح الزراعى بقرية الأبعادية جمعية عاداه على مساحة 100 م تقريبا بحضور القسم الهندسي والزراعة.

وأكد اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنه جرى إزالة 4 حالات تعدي، الحالة الأولى فك سمل بقرية منية المرشد معد للبناء المخالف على الأرض الزراعية، والحالة الثانية تم مصادرة الخشب على مبنى مخالف بناحية بنى بكار من قبل الوحدة المحلية، والحالة الثالثة إزالة مخالفة حفر برك لعمل سملان خرسانية بمنية المرشد، وتم ردم الحفر على نفقة المخالفة، وتسليم الأرض لجهة الولاية، والحالة الرابعة تم مصادرة أخشاب على مبنى مخالف بناحية أبو دنيا التابعة لبنى بكار وتم نقلها إلى مبنى الوحدة المحلية والتحفظ عليه من قبل رئيس قرية بني بكار وموظفين الوحدة وتمت الإزالة لجميع الحالات على الفور لمخالفتهم لقانون البناء.