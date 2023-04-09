إخصائى الكتان بزراعة الشرقية: مدة بقاء المحصول بالحقول الزراعية 145 يوما

قال المهندس محمود يس الشناف أخصائى محصول الكتان بمديرية الزراعة بالشرقية، إن موسم حصاد الكتان بالحقول الزراعية بنطاق المحافظة، مستمر حتى منتصف شهر أبريل الحالى، منوها أن عملية حصاد المحصول مرتبطة بعملية زراعته، حيث يمكث بالحقول الزراعية 145 يوما يتم تحديد المدة من اليوم الأول للزراعة، وبعدها يتم الحصاد، موضحا أن المزارع على علم بمعرفة أوقات الحصاد وبمجرد أن يكسو الكبسولات اللون البنى تتم عملية الحصاد خوفا من فرط الكبسولات.
وأشار أخصائى محصول الكتان بمديرية الزراعة بالشرقية لـ" اليوم السابع" أن المحصول ذو أهمية اقتصادية، حيث تستخدم أليافه فى العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوبارة، ومن البذور يستخرج زيت الطعام ( الزيت الحار) كما يستعمل الزيت المغلى فى صناعة البويات والورنيش، فى حين يستخدم مخلفات النبات كغذاء للحيوانات كما يستخدم ساس الكتان ( الخشب بعد فصل الألياف ) فى صناعة الخشب الحبيبى.وعن مراحل زراعة المحصول أكد أخصائى محصول الكتان بمديرية الزراعة بالشرقية أن الموعد الأفضل لزراعته فى الأول من نوفمبر من كل عام كمحصول شتوى ، مشيرا إلى أن الصنف المنزرع بالشرقية صنف جيزة 12، وهو صنف ثنائى الغرض ومتوسط إنتاجية الفدان من البذرة 680 كجم، وبالنسبة للقش متوسط الإنتاجية 5.3 طن، وبالنسبة للالياف 600 كجم الياف، ونسبة الزيت 41.5 % ، ونسبة ألياف الكلية 19.3 %موضحا أن الفلاح الشرقاوى متمرس فى زراعته، وعملية التسويق تم بنظام التعاقد مع شركتى كتان طنطا والشركة المصرية للكتان ومشتقاته بالتعاقد زراعة تعاقدية.
زراعات الكتان (1)
زراعات الكتان (2)
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