إخصائى الكتان بزراعة الشرقية: مدة بقاء المحصول بالحقول الزراعية 145 يوما

قال المهندس محمود يس الشناف أخصائى محصول الكتان بمديرية الزراعة بالشرقية ، إن موسم حصاد الكتان بالحقول الزراعية بنطاق المحافظة، مستمر حتى منتصف شهر أبريل الحالى، منوها أن عملية حصاد المحصول مرتبطة بعملية زراعته، حيث يمكث بالحقول الزراعية 145 يوما يتم تحديد المدة من اليوم الأول للزراعة، وبعدها يتم الحصاد، موضحا أن المزارع على علم بمعرفة أوقات الحصاد وبمجرد أن يكسو الكبسولات اللون البنى تتم عملية الحصاد خوفا من فرط الكبسولات.

وأشار أخصائى محصول الكتان بمديرية الزراعة بالشرقية لـ" اليوم السابع" أن المحصول ذو أهمية اقتصادية، حيث تستخدم أليافه فى العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوبارة، ومن البذور يستخرج زيت الطعام ( الزيت الحار) كما يستعمل الزيت المغلى فى صناعة البويات والورنيش، فى حين يستخدم مخلفات النبات كغذاء للحيوانات كما يستخدم ساس الكتان ( الخشب بعد فصل الألياف ) فى صناعة الخشب الحبيبى.

وعن مراحل زراعة المحصول أكد