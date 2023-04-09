اليوم السابع
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إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة كابلات هواتف أرضية فى الساحل

الأحد، 09 أبريل 2023 03:00 ص
إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة كابلات هواتف أرضية فى الساحل كابلات، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة الساحل، إحالة عاطلين إلى محكمة الجنح، لمحاكمتهما بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة كابلات التليفونات الأرضية، وبيعها لأحد تجار الخردة.
 
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما 11 كابل تليفون، مكون من النحاس والرصاص، يزن حوالى 500 كيلو جرام، ويقوما بتحميلها على السيارة خاصتهما. 
 
بمناقشتهما عن مصدر الكابلات، قررا سرقتها حال قيامهما بأعمال الحفر بمشروع خاص بإحدى الشركات بدائرة القسم، باستدعاء مسئول بإحدى الشركات، مقيم محافظة القليوبية تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وأضاف بأن تلك الكابلات خاصة بالهواتف الأرضية.
 
 
 

 


الكابلات

اخبار الحوادث

سرقة الكابلات

قسم الساحل



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