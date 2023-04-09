أوقاف الأقصر تعلن خريطة 101 مسجد لأداء الاعتكاف.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن خريطة المساجد المخصصة للاعتكاف فى الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، والتى شملت 101 مسجد فى إدارات الأوقاف المختلفة حول الأقصر بالمدن والقرى المختلفة.

ويقول وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من قائمة المساجد المخصصة للاعتكاف فى مختلف إدارات الأوقاف السبعة حول الأقصر، وهى إدارات بندر الأقصر والقرنة والبياضية والطود وإسنا والنمسا وأصفون والزينية وأرمنت، حيث تم مؤخراً إطلاق أكبر حملة لتعقيم وتطهير المساجد قبل قدوم الشهر الكريم، وحالياً تم إنهاء الإستعدادات للإعتكاف داخل المساجد المخصصة هذا العام.

فيما رصد "اليوم السابع" تقديم فعاليات دروس العصر الدينية فى نهار شهر رمضان المبارك، فى المساجد الكبرى برعاية مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وسط أجواء روحانية مميزة لدعم الأهالى بدروس دينية متنوعة طوال الشهر الكريم، حيث قدم الشيخ حسن منصور امام مسجد العتيق العمرى بمدينة إسنا، دروس دينية على مدار الأيام الماضية خلال شهر رمضان المبارك، والتى تحدث خلالها عن فضائل شهر رمضان المبارك، وقيمة الصيام دينياً وصحياً، بجانب دروس دينية حول حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فى نهار شهر رمضان المبارك، وكيف كان يقضي يومه فى الشهر الكريم.

ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه بتوفيق من الله تبارك وتعالى، وفي إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وضعت مديرية أوقاف الأقصر خطتها لإستقبال شهر رمضان، والتى تشمل تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر استعدادا لإستقبال شهر رمضان، وتحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف وصلاة عيد الفطر المبارك.



اماكن مساجد الاعتكاف



جانب من خريطة مساجد الاعتكاف



خريطة لمساجد الاعتكاف



خريطة مساجد الاعتكاف بالأقصر



مساجد الإعتكاف بالأقصر