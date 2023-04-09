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أسعار العملات اليوم الأحد 9-4-2023 فى مصر

الأحد، 09 أبريل 2023 10:56 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 9-4-2023 فى مصر عملات
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات اليوم الأحد 9-4-2023 أمام الجنيه المصرى، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، أما الريال السعودى سجل سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 99.58 جنيه للشراء، و100.55 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

30.75 جنيه للشراء
 
30.85 جنيه للبيع
 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

33.44 للشراء
 
 33.70 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

38.10 جنيه للشراء.
 
38.42 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى اليوم

8.19   جنيه للشراء.
 
8.22 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتى اليوم

99.58 جنيه للشراء.
 
100.55 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الإماراتى اليوم

8.39 جنيه للشراء.
 
8.40 جنيه للبيع.

 


اليورو

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