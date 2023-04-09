اليوم السابع
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الأحد، 09 أبريل 2023 05:00 ص
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أسعار الدواجن اليوم.. الكتكوت الأبيض بـ9 جنيهات والبلدي بـ5 جنيهات

الأحد، 09 أبريل 2023 05:00 ص
أسعار الدواجن اليوم.. الكتكوت الأبيض بـ9 جنيهات والبلدي بـ5 جنيهات كتاكيت - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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سجلت أسعار الدواجن عودة للتحرك نحو الصعود في تداولات اليوم الأحد 9-4-2023 بحوالي 6 جنيهات تسليم أرض المزرعة مع استمرار الطلب على الفراخ خلال شهر رمضان، وسجل الكيلو تحرك من 65 إلى 71 جنيها للكيلو في تعاملات اليوم ويصل المستهلك بدءاً من 80 جنيها.

وكان سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، أشار إلى هبوط ملحوظ في أسعار الكتاكيت في المزارع ليسجل الكتكوت الأبيض 9 جنيهات مقابل 19 جنيها تقريبًا مطلع مارس الماضي بانخفاض كبير مع عودة الانضباط للمنظومة كما سجل الكتكوت الساسو 8 جنيهات والكتكوت البلدي 5 جنيهات

وأشار إلى انخفاض سعر الكتكوت الهجين ليسجل 5 جنيهات تقريبا والفيومي 6 جنيهات والبط المولر 21 جنيها والمسكوفي 28 جنيها والبط البيور 18 جنيها، مشيرا إلى أن كافة الأسعار تشهد تغيرات يومية وفق العرض والطلب.

وأوضح سامح السيد ، أن توفير الأعلاف في الأسواق خلال الفترة الأخيرة ساهم في عودة الانضباط بالسوق ومن ثم شهدنا انخفاض في الدواجن والكتاكيت وأنواع أخرى من الطيور.


شعبة الدواجن

الكتاكيت

المزارع

اخبار الاقتصاد



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