أخبار الاقتصاد اليوم.. 150 مليار جنيه تمويل بفائدة 11٪ لأنشطة زراعية وصناعية

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 9-4-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها: أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة

المالية: إتاحة 150مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11٪ للأنشطة الزراعية والصناعية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة، لافتًا إلى أننا ماضون فى تنفيذ هذه المبادرة خلال موازنة العام المالى الحالى أيضًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة 2٪؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولاً لحلم 100 مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

الإسكان: تخصيص 62 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 62 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – مدارس – حضانات – أندية اجتماعية – مستشفى – مخبز – مكتب بريد، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية، وغيرها)

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل – تجاري إدارى – مدارس)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى مختلط – تجاري إدارى – طبى – محطة خدمة وتموين سيارات)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط صناعي، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى – طبى)، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط (تجارى إدارى – صناعي).

"التخطيط" تطلق مبادرة حوافز تميز الأداء بإدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" وذلك للعام الثاني على التوالي 23/2024، وذلك بعد النجاح الذي حققته المبادرة في عامها الأول للعام المالي 22/2023.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة الحافز الإضافي المستهدف لمبادرة حوافز الأداء خلال العام المالي 23/2024 يصل إلى 1.9 مليار جنيه، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تشجيع دواوين عموم المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل في الإدارة المحلية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، لافتة إلى أنه تم مخاطبة المحافظات بالدليل الإرشادي للمبادرة للعام المالي القادم.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهداف الاستراتيجية للمبادرة والتي تتضمن تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والمساءلة، وتحسين عملية صنع القرارات التي تتخذها المحافظات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإداراتها، بالإضافة إلى زيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التي تقدمها.

وضع حجر الأساس لمصنع فليكس الهندى لإنتاج البولي إيثلين بالمنطقة الاقتصادية

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،صباح اليوم، إزاحة الستار لوضع حجر الأساس لمشروع مصنع فليكس- مصر الهندي، والمتخصص في إنتاج البولي إيثيلين (PET)، في المنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية باستثمارات تبلغ 110 مليون دولار أمريكي، حيث يقع المشروع على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن شهرياً، يتم تنفيذه على مرحلتين على مدار العامين المقبلين على أن تبدأ المرحلة الأولى في منتصف 2024 وتوفير فرص عمل تتجاوز 700 فرصة مباشرة وغير مباشرة، وتنفذ المرحلة الثانية في منتصف 2025، وتم التدشين بحضور اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية ودكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة للاستثمار والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة، والمهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للمناطق الصناعية ومسئولي الشركة الهندية وممثلي السفارة الهندية في مصر.