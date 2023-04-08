885 مليون دولار صادرات الغاز الطبيعى المسال أوائل 2023

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة السلع التي ارتفعت صادراتها في بداية العام الجاري 2023.

وقالت بيانات النشرة، إن قيمة صـادرات بعض السلع ارتفعت في شهر يناير الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، ومن أهمها الغاز الطبيعي والمسال وبلغت قيمة صادراته نحو 885.6 مليون دولار، مقابل 844.8 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة زيادة 4.8%.

وتضمنت القائمة أيضا صادرات الفواكه الطازجة حيث ارتفعت إلى 206.9 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 188.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة 9.6٪، ثم صادرات الأسمدة بقيمة 203.6 مليون دولار يناير الماضي، مقابل 165.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 23٪، وصادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 96.3 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 68.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 39.9%.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 28.2٪، حيث بلغت 6.33 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل 8.83 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 56.3%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 20.1%، والبترول الخام بنسبة 15%.