7 فوائد لتناول التمور خلال شهر رمضان.. الأخيرة مش هتصدقها

كتب وليد عبد السلام

تناول التمور بشكل يومي له فوائد صحية متعددة، منها الحفاط على طاقة الجسم بشكل عام في شكل سكريات الفركتوز والجلوكوز، وهو ما يحتاجه الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة، وأيضًا يقلل خطر الإصابة ببعض الفيروسات مثل البرد، لذا فيجب وضع التمر ضمن برنامج غذائك اليومي من اجل صحة جيدة، أثناء فطارك خلال شهر رمضان.

الفوائد الصحية لتمور

1. سوف تتحسن صحة عظامك

التمر يحتوي على البورون، الذي يعزز صحة العظام.

البورون يساعد على امتصاص المعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، الموجودة في الفواكه المجففة، التي تقوي العظام وتحارب أمراضا مثل هشاشة العظام.

2. يحسن صحة الجهاز الهضمي

يعد التمر من المواد الغذائية الغنية بالألياف، ويتطلب جهازنا الهضمي الألياف ليعمل بشكل صحيح. وتمنع الألياف الإمساك، وتنشط حركات الأمعاء.

3. يساعد على محاربة التوتر والاكتئاب

يحتوي التمر على فيتامين B6 الذي ثبت أنه يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين (هرمون السعادة) والنورادرينالين (ينتج عادة تأثيرات مشابهة للأدرنالين)، ما يحسن صحة الدماغ.

وينظم السيروتونين الحالة المزاجية، بينما يقاوم النورادرينالين الإجهاد. ويرتبط انخفاض مستويات فيتامين B6 بالاكتئاب، وكلما زاد تناولنا للفيتامين، كان شعورنا أفضل ليس جسديا فحسب، بل وعقليا أيضا.

4. يعطي الطاقة

التمور غنية بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة ما يجعلها الوجبة الخفيفة المثالية، وهي توفر دفعة دائمة من الطاقة بفضل السكريات مثل الفركتوز والجلوكوز.

5. يقلل من الإصابة بأمراض القلب

ا التمور تقلل من مستويات الدهون الثلاثية وتقلل من الإجهاد التأكسدي، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب وتصلب الشرايين.

6. يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون

يحمي التمر الجهاز الهضمي والأمعاء من البكتيريا الضارة، وبالتالي يقلل من خطر انتشارها إلى القولون.

7. يساعد على فقدان الوزن

يمكن أن يساعد التمر على إنقاص الوزن. فعلى الرغم من أنه غني بالألياف، إلا أن هذه الألياف تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة وتمنع حدوث طفرات في جلوكوز الدم.

كما يحتوي التمر على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفينولات والكاروتينات، وهذا ما يساعد على تخليص الجسم من السموم، ويعزز الهضم، ويزيد من التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.