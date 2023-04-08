اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أبريل 2023 08:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

7 فوائد لتناول التمور خلال شهر رمضان.. الأخيرة مش هتصدقها

السبت، 08 أبريل 2023 08:00 ص
7 فوائد لتناول التمور خلال شهر رمضان.. الأخيرة مش هتصدقها تمر - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناول التمور بشكل يومي له فوائد صحية متعددة، منها الحفاط على طاقة الجسم بشكل عام في شكل سكريات الفركتوز والجلوكوز، وهو ما يحتاجه الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة، وأيضًا يقلل خطر الإصابة ببعض الفيروسات مثل البرد، لذا فيجب وضع التمر ضمن برنامج غذائك اليومي من اجل صحة جيدة، أثناء فطارك خلال شهر رمضان.

الفوائد الصحية لتمور

1. سوف تتحسن صحة عظامك

 

 التمر يحتوي على البورون، الذي يعزز صحة العظام.

 

البورون يساعد على امتصاص المعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، الموجودة في الفواكه المجففة، التي تقوي العظام وتحارب أمراضا مثل هشاشة العظام.

2. يحسن صحة الجهاز الهضمي

 

يعد التمر من المواد الغذائية الغنية بالألياف، ويتطلب جهازنا الهضمي الألياف ليعمل بشكل صحيح. وتمنع الألياف الإمساك، وتنشط حركات الأمعاء.

 

3. يساعد على محاربة التوتر والاكتئاب

 

يحتوي التمر على فيتامين B6 الذي ثبت أنه يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين (هرمون السعادة) والنورادرينالين (ينتج عادة تأثيرات مشابهة للأدرنالين)، ما يحسن صحة الدماغ.

 

 

وينظم السيروتونين الحالة المزاجية، بينما يقاوم النورادرينالين الإجهاد. ويرتبط انخفاض مستويات فيتامين B6 بالاكتئاب، وكلما زاد تناولنا للفيتامين، كان شعورنا أفضل ليس جسديا فحسب، بل وعقليا أيضا.

 

4. يعطي الطاقة

 

التمور غنية بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة ما يجعلها الوجبة الخفيفة المثالية، وهي توفر دفعة دائمة من الطاقة بفضل السكريات مثل الفركتوز والجلوكوز.

 

5. يقلل من الإصابة بأمراض القلب

 

ا التمور تقلل من مستويات الدهون الثلاثية وتقلل من الإجهاد التأكسدي، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب وتصلب الشرايين.

 

6. يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون

 

يحمي التمر الجهاز الهضمي والأمعاء من البكتيريا الضارة، وبالتالي يقلل من خطر انتشارها إلى القولون.

 

7. يساعد على فقدان الوزن

 

يمكن أن يساعد التمر على إنقاص الوزن. فعلى الرغم من أنه غني بالألياف، إلا أن هذه الألياف تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة وتمنع حدوث طفرات في جلوكوز الدم.

كما يحتوي التمر على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفينولات والكاروتينات، وهذا ما يساعد على تخليص الجسم من السموم، ويعزز الهضم، ويزيد من التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.


التمر

شهر رمضان

التمور

سكريات الفركتوز



الموضوعات المتعلقة

تدشين برامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف بعدة دول

الأربعاء، 05 أبريل 2023 12:56 م

ليه بنفطر فى رمضان على تمر؟ إليكم فوائد هائلة لتناول التمر على معدة خالية

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 11:00 ص

تدشين برامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف في باكستان

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 04:00 ص

السعودية تسلم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لعدد من الدول

الإثنين، 03 أبريل 2023 11:00 م

الفوائد الصحية لتناول التمور خلال شهر رمضان

الإثنين، 03 أبريل 2023 06:00 م

مواقف للنجوم فى رمضان.. السقا يلجأ لحيلة لإخفاء التمر للإفطار بالملعب

السبت، 01 أبريل 2023 07:00 م

7 علامات تحذيرية تخبرك أن قلبك لا يعمل بشكل صحيح عند التمرين

الخميس، 30 مارس 2023 10:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة