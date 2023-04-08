اليوم السابع
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3.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمركية محصلة بجمارك بورسعيد خلال مارس 2023

السبت، 08 أبريل 2023 09:51 م
3.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمركية محصلة بجمارك بورسعيد خلال مارس 2023 ميناء بورسعيد
كتب أحمد يعقوب

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أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين عن مشمول حوالي عدد 9028 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق – غرب – إسماعيليه) بورسعيد خلال شهر مارس 2023 وذلك لكافة  السلع الإستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها)  والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة . 
 
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد 709 مليون و952 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 3 مليار و177 مليون و231 ألف جنيه.
 
كما قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) خلال نفس الفترة بتصدير مشمول ١٥٥٨ بيان جمركي صادر بعدد 7450 حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالى ٣ مليار و٨٠٤ مليون و٦٣ الف جنيه لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية ، تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي ٤٠٠ ألف جنيه مصري.
 
وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مارس ٢٠٢٣ حوالي ٣ مليار و٨٨٧ مليون و١٨٣ ألف جنيه.
 
 

 


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