3 مصابين من ضحايا انفجار أسطوانة غاز بعقار فى كرداسة يغادرون المستشفى

كتب بهجت أبو ضيف

غادر 3 مصابين من ضحايا حادث انفجار أسطوانة غاز بعقار في كرداسة المستشفى، بعد تحسن حالتهم الصحية، بينما يتلقى 5 مصابين العلاج بمستشفى إمبابة العام، و4 مصابين تم تحويلهم لمستشفى أم المصريين العام، وتم إيداع 3 مصابين بمستشفى الحوامدية العام، وتحويل مصابين لمستشفى قصر العيني، ومصابين تم تحويلهما لمستشفى السلام التخصصي.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة للعقار الذي شهد الحادث، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا، وتبين من خلال المعاينة، أن العقار مكون من 3 طوابق، وتلاحظ وجود بعض الشروخ بالطابق الأرضي، والطابق الأول.

وأجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، المكونة من الإدارة الهندسية بالمدينة، ودكتور كلية الهندسة، أفادت أن العقار يحتاج لترميم ولا يوجد خطورة على العقارات المجاورة، وتم التحفظ على العقار وغلقه من قبل النيابة العامة، لحين انتهاء كافة التحقيقات.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة أبو رواش في كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن إصابة 19 شخصا من المقيمين بالعقار.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.